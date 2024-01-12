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Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan imam: 'Büyük bir şey atlattık' - Son Dakika
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Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan imam: 'Büyük bir şey atlattık'

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, üç yerinden yara aldığını belirterek, 'Ciddi bir yaraydı. 'Yarım santim daha girse götürürdü' diyorlar. Büyük bir şey atlattık.' dedi. Usta'nın, 8 Ocak Pazartesi günü camide meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Fatih Camisi\'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan imam: \'Büyük bir şey atlattık\'
12.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:18
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Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, üç yerinden yara aldığını belirterek, "Ciddi bir yaraydı. 'Yarım santim daha girse götürürdü' diyorlar. Büyük bir şey atlattık." dedi.

Usta'nın, 8 Ocak Pazartesi günü camide meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Yoğun bakımda kaldığı iki günün ardından 10 Ocak'ta normal servise alınan Usta'nın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği belirtiliyor.

"Hoca onu uyardı' diyorlar, diyaloğum olmadı"

AA muhabirine saldırının yaşandığı anı anlatan Usta, 8 Ocak'ta nöbetçi olduğunu, namazı kıldırdıktan sonra bir kişinin, "Ey Müslümanlar, gaflet içindesiniz." şeklinde bir cümle kurduğunu aktardı.

Usta, bu cümleye cemaatten cevap verenler olduğunu ancak kendisinin hiç muhatap olmadığını belirterek, "'Hoca onu uyardı' diyorlar, öyle bir şey yok. Diyaloğum olmadı, sadece döndüm baktım. Güvenlik görevlileri gereğini yapmış, dışarı çıkarmış." dedi.

"Severek yaptığımız bu görevi sonuna kadar götürme niyetindeyiz"

Namazdan sonra imam odasında dersi olduğunu dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Ders yaptık, abdest tazeledim. Yatsı da yakındı, üç öğrenciyle ders yapıyorduk. Biri dışarıda, ikisi içerideydi. Bir anda içeriye daldı bu adam. Direkt üzerime yürüdü. İçeriye girince ayağa kalktım, 'Bir şey diyeceğim hoca.' dedi. O arada bıçağı geçirdi. Ben göğsümde ağrı hissettim, yumruk zannettim. Koltuğa düştüm. Öğrencim ayağa kalktı. Boynumdan, göğsümden ve sırtımdan, üç yerden yara aldım. Ciddi bir yaraydı. 'Yarım santim daha girse götürürdü' diyorlar. Büyük bir şey atlattık. Caminin güvenlik görevlileri geldiler, yakaladılar. Görüntülerde var zaten. Çok kan kaybettim. Ambulansı bekledik. Allah bizi korudu."

Halkın duası ve devlet büyüklerinin desteği, ilgisiyle her geçen gün daha iyi olduğunu kaydeden Usta, "İnşallah pazartesi günü taburcu olurum. Gayet iyiyim hamdolsun. Görev yerimi çok özledim. Allah nasip ederse severek yaptığımız bu görevi sonuna kadar götürme niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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