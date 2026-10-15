Fatih Çukurbostan'da akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Fatih Çukurbostan'da akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı kılındı

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Fatih Çukurbostan\'da akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı kılındı
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Fatih Çukurbostan'da dün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi, İsmailağa Camii'nde kılınan namazın ardından Düzce'ye gönderildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve çok sayıda seveni katıldı.

FATİH Çukurbostan'da, dün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın naaşı İsmail Ağa Camii'nde kılınan namazın ardından memleketi Düzce'ye gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, yağmurda ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürüdüğü sırada elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafız olduğu ve 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenilen Işıldak'ın cenazesi bugün Adli Tıp Kurumundan alındı. Mahmut Işıldak için Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Işıldak'ın cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Işıldak'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Işıldak'ın cenazesi namazın ardından memleketi Düzce'de toprağa verilmek üzere uğurlandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fatih Çukurbostan'da akıma kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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