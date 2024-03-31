Fatih Erbakan Ankara\'da oyunu kullandı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oyunu Ankara'da kullandı. Erbakan, "Bu seçim gününün huzur ve barış içerisinde, olaysız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile Ankara Balgat'taki Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde 4491 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erbakan'a partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç da eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir değerlendirme yapan Erbakan, şunları söyledi:

"Çok yoğun geçen bir seçim kampanyası sonrasında bugün biz de vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik. Milli iradenin tecellisi için bu görevi ifa etmiş olduk. Tabii ki bu seçim gününün huzur ve barış içerisinde, olaysız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. ve sandıklar açıldığında çıkacak sonucun da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. (Seçim sonuçlarını) İftar saatinden sonra, orucumuzu açtıktan sonra genel merkezde takip ederiz, o saate kadar konutta oluruz. İnşallah hayırlı olsun ülkemiz, milletimiz, insanlık için."