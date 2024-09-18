Fatih Erbakan Bingöl\'de Ziyaretlerde Bulundu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beraberinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcıları Sacit Günbey, Suat Kılıç ve Nureddin Gül ile kente gelen Erbakan Genç ilçesine geçti.

Genç Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Erbakan, üretim ve istihdama yatırım yapacaklarını, israfı önleyeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu davanın tohumları 1970'li yıllardan itibaren Bingöl ve Genç ilçesi ile köylerinde atıldı. Yeniden Refah Partisi şahlanarak, Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen partisi haline geldi. Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisi haline geliyor, Genç Belediyesini kazanıyor ve Türkiye genelinde pek çok belediye alarak büyük bir başarıyı ortaya koyuyor. Bugün bu başarıları elde etmemize vesile olan, bu temelleri atan merhum Erbakan hocamıza ve dava arkadaşlarına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz, ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyoruz."

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kendilerine destek veren seçmene teşekkür eden Erbakan, Genç Belediyesi Başkanının öncülüğünde ilçe halkının bu çok önemli teveccühüne, güvenine layık olmak üzere canla başla çalışacaklarını belirtti.

"5 sene boyunca yapılacak hizmetlerle Genç'i layık olduğu yere, yine milli görüşle yine refah ile hep birlikte taşıyacağız. Milli görüş belediyeciliği her şeyden önce adalet demektir. Adaleti Genç Belediyemizde hakim kılacağız, tesis edeceğiz." diyen Erbakan, her kesimden insana belediye hizmetinin ulaştırılacağını ifade etti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli görüş belediyeciliği demek berekettir. Denk bütçe yapılacak, belediye borç ve faiz batağından kurtulacak. İnşallah israfın önlenmesiyle, gereksiz harcamaların kaldırılmasıyla, kaynak üretimiyle denk bütçenin yapılması ve belediyenin borçtan, faizden kurtarılması.. Milli görüş belediyeciliği demek merhamet demektir, milletin derdiyle dertlenmek demektir. Genç'te her kesimden, her yaştan insanımızın derdiyle dertlenecek, onların derdine derman olmak için gecesini gündüzüne katacak bir belediye başkanımız var. Milli görüş belediyeciliği demek hizmet belediyeciliği demektir, bahane üretmeyen, çözüm üreten ve hizmet ortaya koyan. İnşallah Genç Belediyemizde ve partimizin diğer belediyelerinde bu anlayışı hakim kılacağız. Adaleti, bereketi, hizmeti, merhameti getireceğiz."

Erbakan, daha sonra belediyeye geçerek, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ile görüştü. Ardından esnafı ziyaret eden Erbakan, belediyenin halk ekmek fabrikasının açılışına katıldı.