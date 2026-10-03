Fatih Erbakan, fon krizinde 20 milyar doların buharlaştığını savundu

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon krizinin önceden yapılan uyarılara rağmen önlenmediğini savunarak, "Borsadaki bu tarihi çöküşü ve kaosu önceden haber alarak sermayesini, parasını çekip kurtaran bürokratlar ve siyasiler kimlerdir? Bu soygunun, bu dolandırıcılığın siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek?" diye sordu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde, partisinin il başkanları toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, fon krizinin, kahvelerde, okullarda, evlerde, iş yerlerinde, her yerde konuşulduğunu belirterek, "Bu bir piyasa dalgalanması değil, olağan bir durum değil, basit bir olay değil. Bu olay, doymuşluğun, para hırsının, kolay yoldan köşeyi dönme arzusunun ve devlet tarafında da denetimsizliğin, tedbirsizliğin ve ihmallerin sonucunda ortaya çıkmış olan büyük bir dolandırıcılık olayı. Gerçekten de belki de yüzyılın dolandırıcılığı diyebileceğimiz bir seviyede bir dolandırıcılık operasyonuyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Fonların içindeki şirketlerin yönetim kurullarında eski bürokrat ve siyasetçilerin yer aldığını, bu isimlerin çoğunluğunun, iktidar partisine mensup siyasetçiler ve bürokratlardan oluştuğunu söyleyen Erbakan, fonların içindeki şirketlerin gerçek değerlerinin düşük olmasına rağmen spekülatif yöntemlerle değerlerinin artırıldığını, birkaç ay boyunca günlük yüzde 10-20'lik artışlarla yatırımcılara cazip hale getirildiğini ve bu süreçte yatırımcıların paralarını fonlara yatırdığını savundu.

Fonların çökmesiyle yaklaşık 20 milyar dolar, yani 1 trilyon liraya yakın paranın buharlaştığını ileri süren Erbakan, bu miktarın otoyol, köprü ve çevre yolları gibi devlet varlıklarının satışından elde edilmesi öngörülen yaklaşık 18 milyar dolarlık tutardan daha yüksek olduğunu kaydetti.

"BU FON KRİZİ GÖZ GÖRE GÖRE GERÇEKLEŞTİ"

Fatih Erbakan, borsadaki diğer değer kayıplarıyla birlikte toplam zararın 80-90 milyar dolara ulaştığını ve 500 binden fazla yatırımcının doğrudan fon krizinden etkilendiğini, borsadaki kayıplarla birlikte mağdur olanların sayısının 1 milyonu aştığını ileri sürdü.

Krizin önceden yapılan uyarılara rağmen engellenmediğini savunan Erbakan, 2025'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 2026'da ise uluslararası finans kuruluşları ve uzmanların borsadaki anormal ve spekülatif hareketlere ilişkin uyarılarda bulunduğunu söyledi. Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

"Bütün bunlar bu krizin, bu dolandırıcılık operasyonunun göz göre göre gerçekleştiğini, 'Ben geliyorum' diyerek geldiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Böyle bir noktada bu uyarılar niçin dikkate alınmadı? Bilerek göz ardı mı edildi? Kimler bunu göz ardı etti? Hangi yetkililer bu konuda sorumludur? Milletin parasının böylesine bir sarmalın içerisine girmesine göz yuman yetkililer kimlerdir? Hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde, içi boş fonların, içi boş şirketlerin, birkaç ay önce kurulmuş şirketlerin gerçek değerinin yüz misli değere çıkmasını kimler seyretti? Kimler burada ihmalde bulundu? 50-60 senelik, dişiyle tırnağıyla bir noktaya gelmiş dev kuruluşlarımızın, sanayi kuruluşlarımızın ulaştığı değere bu fonların, bu şirketlerin birkaç ay içerisinde gelmesini nasıl görmediler? Bu noktada Borsa İstanbul yetkilileri ne yapıyordu? Sermaye Piyasası Kurulu ne yapıyordu?"

"DAHA ÖNCE NEDEN HAREKETE GEÇİLMEDİ?"

Fon krizinin üzerinden 19 gün geçtiğini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

"Şimdi çıkmış, panikle, 'milletin malına el uzatan karşısında devleti bulur' masallarını anlatıyordu. Bütün bunlara milletimiz güvenmiyor ve inanmıyor. Siz bu ülkede bir eleştiri tweet'i atan genci yaka paça gözaltına alırken varsınız ama milletin 20 milyar doları buharlaşırken yoksunuz. Sizler, sırf Amerika istedi diye Bank Mellat'ın lisansını bir gecede apar topar iptal etmekte varsınız ama vatandaşlarımız fon adı altında soyulurken ortada yoksunuz. Giden paranın yanında çerez parası kalacak; arabaların, yatların, jetlerin peşinde şov yapmakta varsınız ama gerçek sorumlulardan hesap sormaya gelince yoksunuz. Henüz 19 gün geçti, milyonlarca insanımızı etkileyen bu fon kriziyle ilgili bir kişinin dahi sabah altıda gözaltına alındığını görmedim. Hiçbir yetkilinin istifa ettiğini, istifasını istediğini görmedim. Şimdi ne yapıyorlar? Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçireceklermiş. 'Sermaye Piyasası Kurulu'ndan hesap soracaklarmış. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacakmış.' Ey iktidar sahipleri, bu söylediklerinizi bu dolandırıcılık gerçekleşmeden önce yapmanız gerekmiyor mu? Devlet Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri, bu dolandırıcılık göz göre göre gelirken, böylesine hayatın olağan akışına aykırı bir değer artışı, spekülasyon ortadayken neden harekete geçmediler de 900 milyar veya bir trilyon lira buharlaştıktan sonra bunları yapmaya çalışıyoruz?

Borsadaki bu tarihi çöküşü ve kaosu önceden haber alarak sermayesini, parasını çekip kurtaran bürokratlar ve siyasiler kimlerdir? Bunların açığa çıkartılması gerekmektedir. Bu soygunun, bu dolandırıcılığın siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek? Çıkıp bunları bu aziz millete tek tek açıklamanız gerekmektedir."

"AYM ÖNÜNDE YAŞAMINA SON VEREN EMEKLİ POLİS MEMURUNUN SORUMLUSU İKTİDARDIR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, fon krizinin ardından yaşanan ekonomik sorunlara da değinerek, bir yanda servet edinenlerin, diğer yanda maaşıyla ay sonunu getiremeyen milyonların bulunduğunu savundu.

Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis memurunun "Emekliyim, geçinemiyorum" sözlerine ve elindeki "Para için değil, onurumuz için" yazılı pankartı hatırlatan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Bütün emekli camiasının başı sağ olsun. Bu insanların insanlık onuruna yaraşır bir maaşla geçinmelerinin sağlanması devletin sorumluluğudur. Paraları imtiyazlılara, ödedikleri faize ve israfa akıtacağınıza bu paraları getirip millete verin. Önce milleti düşünün ve milletimizin insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşamasını sağlayın. Bu millete hizmet etmiş bir polis memuru 'ben geçinemiyorum' diyerek intihar ediyorsa bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu, iktidarda bulunanlar; kaynak olduğu halde bu kaynakları rantiye, faize ve aynı zamanda imtiyazlılara ve lüks ve şatafat harcamalarına harcayıp millete vermekten sakınanların boynundadır bunun vebali."

MERSİN'DEKİ "MAHREM GÖRÜNTÜLERE" TEPKİ

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

Mersin'de belediye başkanlarının gözaltına alındığı operasyonlarda, gözaltı sırasında kaydedilen bir kadının pijamalı görüntülerinin servis edilmesine ilişkin soruya Erbakan, "Bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. Özel hayatın gizliliğine her ne şart altında olursa olsun riayet edilmesi lazım. Bu operasyonların daha aklı başında bir şekilde yapılması gerekir. Bu yaklaşımı, bu davranışı uygun bulmuyoruz" yanıtını verdi.

Erbakan, Bolu Grand Kartal yangın faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bünyesinde sorumluluğu bulunan kamu personellerinin yargılanması talebiyle Anıtpark'ta adalet nöbeti tutmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erbakan, "İçeride ihmali bulunan, içeride yapması gerekeni yapmayan kim varsa bunların da hukuk önünde yargılanmaları ve gerekli cezalara çarptırılmaları bir hukuk devletinin gereğidir, adaletin bir gereğidir. Bunun mutlaka yerine getirilmesi gerekir."