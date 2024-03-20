Fatih Erbakan, Sandıklı\'da miting düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sandıklı ilçesindeki mitingine katıldı.
Erbakan, Sandıklı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Sandıklı'da Milli Görüş belediyeciliğinin hakim olacağına inandığını söyledi.
Seçilmeleri halinde Yeniden Refah Partili belediye başkanlarının kimseyi ayırmadan, bütün halka adil bir şekilde hizmet götüreceğini belirten Erbakan, vatandaşlardan Yeniden Refah Partisinin Sandıklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl için destek istedi.
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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