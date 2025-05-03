Fatih Sultan Mehmet'in Eserleri Londra'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih Sultan Mehmet'in Eserleri Londra'da

Fatih Sultan Mehmet\'in Eserleri Londra\'da

Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresi ve madalyonları Londra'daki müzelerde sergileniyor.

03.05.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Sultan Mehmet'in emriyle İtalyan sanatçı Gentile Bellini'nin yaptığı portreden 2. Mehmet'i tasvir eden madalyonlara kadar çok sayıda eser, İngiltere'nin başkenti Londra'da sergileniyor.

AA muhabirinin Victoria ve Albert Müzesi ile Ulusal Galeri'den edindiği bilgilere göre, Bellini'nin 1479-1481 arasında kaldığı İstanbul'da yaptığı Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) portresi ve madalyonlar, Orta Çağ'ın en önemli portreleri arasında yer alıyor.

Fatih'in davetiyle İstanbul'a gelen Bellini, dönemin Osmanlı yaşamını resmeden eserler verdi.

Osmanlı halkının kıyafetlerini ve dönemin manzaralarını da tuvale taşıyan Bellini, Fatih'in isteğiyle bir portre yaparken bir de bronz madalyon hazırladı.

Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresi ve Fatih'i tasvir ettiği madalyon ise bugün dünyanın en ünlü sanat eserlerini koleksiyonunda barındıran Victoria ve Albert Müzesi'nde sergileniyor.

Bir kişinin olduğu gibi resmedilmesinin ilk örneklerinden

Çeşitli dönemlerde yapılan müdahaleler ve koruma çalışmaları nedeniyle portrede tahribatlar bulunuyor. Bunlar arasında Fatih'in içinde tasvir edildiği kemerli kapının ayak kısmındaki yazılar dikkati çekiyor.

Yeniden yazılan ya da kısmen yok olan yazıların okunabilen bölümünde "1480, Kasım'ın 25'inci günü" ifadesi görülüyor. Kapının diğer ayağında ise Latince "Victor Orbis (Dünyanın Fatihi)" ifadesi okunuyor.

Portrenin üst köşelerinde yer alan üçer tacın ise Fatih Sultan Mehmet'in sona erdirdiği üç devleti simgelediği düşünülüyor.

Sanat tarihçilerine göre bu taçlar İstanbul'un fethiyle ortadan kalkan Roma İmparatorluğunu, Trabzon Rum İmparatorluğunu ve Anadolu'nun fethi anlamına gelen Konya'nın alınmasını işaret ediyor.

Fatih'in içinde resmedildiği kemerli kapının ise kötülükten iyiliğe girişin sembolü kabul edilen İtalya'daki Aziz Zekeriya Kilisesi'nin kapısından ilham alındığı belirtiliyor.

Dönemin portre çiziminde sık kullanılan yan duruş, Fatih portresinde de ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Fatih'in burnunun kemerli çizilmesi, bir kişinin olduğu gibi resmedilmesinin ilk örneklerinden sayılırken kırmızı-beyaz sarık siyasi ve dini pozisyonunu temsil ediyor.

Madalyonlarda Fatih, atın üzerinde tasvir ediliyor

Tabloda yer alan üç taç, Bellini'nin aynı müzedeki Fatih madalyonunun arkasında da bulunuyor. Madalyon, Bellini'nin bu türde verdiği bilinen tek eseri olarak dikkati çekiyor.

Müzedeki bir diğer Fatih madalyonunun ise İtalyan ressam Constanza de Ferrera'nın imzasını taşıyor. Fatih Sultan Mehmet, madalyonun arkasında atın üzerinde tasvir edilmiş olarak görülüyor.

Fatih'in isteğiyle İstanbul'a gelen sanatçılardan de Ferrera'nın bu madalyonu, Fatih öldükten sonra satılmak üzere yaptığı tahmin ediliyor.

Bertoldo di Giovanni'nin Fatih madalyonunda ise at arabası üzerinde bir genç figürü görülüyor. Bu figürün Fatih'in askeri zaferlerini sembolize ettiği düşünülüyor.

Portre ve madalyonların müzelerin eline nasıl ulaştığına dair bilgi de hem Victoria ve Albert Müzesi'nde hem de Ulusal Galeri'de mevcut.

Buna göre portre, Austen Henry Layard isimli diplomatın mirası olarak 1916'da Ulusal Galeri envanterine girdi.

Venedik'te büyümüş, emekli olunca da Venedik'e yerleşmiş bir İngiliz olan Layard'ın diplomatlara verilen dokunulmazlıkla pek çok eseri şahsi koleksiyonuna kattığına inanılıyor.

Di Giovanni ile de Ferrera imzalı madalyonlar ise iş insanı ve koleksiyoner George Salting'in müzeye bağışladığı eserler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Victoria Ve Albert Müzesi, Fatih Sultan Mehmet, Kültür Sanat, Güncel, İtalya, Londra, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet'in Eserleri Londra'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:03:36. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet'in Eserleri Londra'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.