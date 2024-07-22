Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlük Binasının Tahliyesi İçin Verilen Karar İptal Edildi - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlük Binasının Tahliyesi İçin Verilen Karar İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisi iptal edilen ve tahliyesi için 7 gün mühlet verilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi rektörlük binasına ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Üniversite, eğitim faaliyetlerinin etkilenmeyeceğini açıkladı.

22.07.2024 15:01
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahsisi iptal edilip tahliyesi için 7 gün mühlet verilen rektörlük binasına ilişkin, "Eğitim öğretim devam ederken alınan ve tahliye için 7 gün mühlet tanınan bu karar için İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup bu durum eğitim faaliyetlerimizi asla etkilemeyecektir." açıklamasını yaptı.

Üniversitenin, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB'nin tahsisini iptal ettiği yapının, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin rektörlük binası olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin kurucu vakfı, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1471 yılında kurduğu vakıf ve bu mazbut vakıf dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüdür. Takdir kamuoyunundur. Eğitim öğretim devam ederken alınan ve tahliye için 7 gün mühlet tanınan bu karar için İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup bu durum eğitim faaliyetlerimizi asla etkilemeyecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlük Binasının Tahliyesi İçin Verilen Karar İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlük Binasının Tahliyesi İçin Verilen Karar İptal Edildi - Son Dakika
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