Fatih'te 31 kg kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Fatih'te 31 kg kokain ele geçirildi

23.07.2026 10:30
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 31 kg kokain ve 139 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Fatih'te 31 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Sümbül Efendi Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda şüpheli M.D'yi (56) gözaltına aldı.

Aramalarda, 31 kilogram kokain, 139 adet sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek, 3 hassas terazi ve 2 uyuşturucu presleme makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 31 kg kokain ele geçirildi - Son Dakika

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