Fatih'te 50 Bin Dolar Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

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Fatih'te bir kişinin çantasından 50 bin dolar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kapalıçarşı'da Türk lirasını 70 bin dolara çevirerek çantasına koyan S.B'nin 50 bin doları Molla Fenari Mahallesi Kılıçlar Sokak'ta yürüdüğü sırada 2 şüpheli tarafından çalındı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı kadın kılığına giren G.D. (29) ile beraberindeki N.D'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bursa'da belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada, G.D'nin 119, N.D'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerden birinin kadın kılığına girdiği görüldü.