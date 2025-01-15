Fatih'te Balıkçı Limanında Hırsızlık Olayı - Son Dakika
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Fatih'te Balıkçı Limanında Hırsızlık Olayı

Fatih\'te Balıkçı Limanında Hırsızlık Olayı

Fatih'te bir şüpheli, balıkçı limanındaki 14 tekneden ses sistemi ve çeşitli eşyalar çaldıktan sonra 6 saat dinlenip limandan ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı çevredeki balıkçılara zarar verdi.

15.01.2025 11:21  Güncelleme: 11:27
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FATİH'te balıkçı teknelerinin bulunduğu limana giren şüpheli, 14 tekneden ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Son girdiği teknede yemek yiyen şüpheli, 6 saat dinlendikten sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin çaldığı eşyalarla limandan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Salı günü saat 04.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Mustafapaşa balıkçı limanında meydana geldi. Limanı çevreleyen demir çitlerden atlayan şüpheli, limanda bağlı teknelere girmeye başladı. Şüpheli 14 tekneye girerek ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Şüphelinin en son girdiği teknede yaklaşık 6 saat kaldığı belirlendi. Teknede yemek yiyen şüpheli, daha sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin, teknelerin kapılarını demir tel kullanarak açtığı tespit edildi. Çaldığı eşyalarla limandan uzaklaşan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

'6 SAAT DİNLENİP KARNINI DOYURUYOR'

Şüphelinin girdiği teknenin sahibi Eymer Göktener "Kooperatifimizin baş tarafındaki tellerden girmek suretiyle 13-14 tekneye hırsızlık yapmak için giriyor, kurcalıyor, zarar veriyor. Bazı eşyalarımız çalınıyor teknelerden. Balıkçı barınağı burası, bize zarar veriyor bu şekilde. Gerekli mercilere gittik, polislere bildirdik. En son girdiği teknede, 05.00 sıralarında giriyor sabah saat 11.02'ye kadar teknede kalıyor. Herhalde dinlendi, artık yiyip içiyor, karnını doyuruyor, zaman geçiriyor. O tekneye de zarar veriyor. Bütün her tarafı kurcalıyor, kırıp döktüğü yerler var. Arkadaşlarımızın da maddi zararları var, inşallah bir an önce yakalanır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Balıkçı Limanında Hırsızlık Olayı - Son Dakika

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