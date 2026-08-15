Fatih'te Bebek Arabası Tramvay Yoluna Devrildi

Fatih'te tekerlekleri kaldırıma takılan bebek arabasının tramvay yoluna doğru devrilmesi ve bir kadının arabadaki çocuğu hızla kucağına alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hoca Paşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde içinde bir çocuğun da bulunduğu bebek arabasının tekerlekleri tramvayın geçtiği yoldaki bir kaldırıma takıldı.

Arabanın bir anda devrilmesinin ardından tramvay yoluna bazı eşyalar ve bir çanta düştü.

O sırada geçen tramvay çantaya çarparken, bir kadın hızla gelip arabadaki çocuğu kucağına aldı.

Bebek arabası, çevredekilerin de yardımıyla yolun kenarına alındı.

Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.