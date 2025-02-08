Fatih'te Denize Düşen Kadın Kurtarıldı

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Fatih'te denize düşen kadın, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Atatürk Köprüsü yakınlarında bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Kadını gören kıyıdaki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarılan kadın, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.