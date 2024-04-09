Fatih'te depoda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Fatih'te depoda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Fatih\'te depoda başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Fatih'te Balat Mahallesi Vodina Caddesi'ndeki tek katlı hamamın deposunda çıkan yangın, kısa sürede iki katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü ancak depo ile iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonundan hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.

09.04.2024 00:11  Güncelleme: 00:13
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Fatih'te, depoda başlayıp iki katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balat Mahallesi Vodina Caddesi'ndeki tek katlı hamamın deposunda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki katlı binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmasının ardından söndürdü, depo ile iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, bazı vatandaşların yangını söndürmek için evlerinin balkonundan hortumla su tuttuğu görüldü.

Kaynak: AA

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