Fatih'te hastanenin tuvaletinde kadın çalışanı gizlice görüntüleyen zanlı tutuklandı

Fatih'te hastanenin tuvaletinde kadın çalışanı gizlice görüntüleyen zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te hastanede görevli kadın çalışanın tuvaletteyken gizlice görüntülendiği ihbarı üzerine başlatılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin cep telefonunda başka bir kadının gizlice çekilmiş görüntüleri de tespit edildi.
Fatih'te hastanede görevli kadın çalışanın tuvaletteyken gizlice görüntülerinin çekilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Ekim'de Fatih'te bulunan hastanede görevli kadının tuvaletteyken görüntülerinin gizlice çekildiğine yönelik ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İncelemelerde olayın şüphelisinin A.A.G. (26) olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının incelenen cep telefonunda başka bir kadının gizlice çekilmiş görüntüleri de tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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