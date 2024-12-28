Fatih'te Hırsız, İş Hanından Su Sayaçlarını Çaldı - Son Dakika
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Fatih'te Hırsız, İş Hanından Su Sayaçlarını Çaldı

Fatih\'te Hırsız, İş Hanından Su Sayaçlarını Çaldı

Fatih'te iş hanına giren bir hırsız, sabah saatlerinde ana vanayı keserek su sayaçlarını çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, bina sakinleri büyük mağduriyet yaşadı.

28.12.2024 14:19  Güncelleme: 14:25
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FATİH'te iş hanı olarak kullanılan 4 katlı binanın kapısını açık bulan şüpheli 3 katın su sayacını çaldı. Ana vanayı keserek su basmasına neden olan şüpheli olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah 5.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin açık unutulan kapısından giren şüpheli, ana su vanasını kapattıktan sonra üst katlardaki su sayaçlarını çaldı. Ardından bina girişinde kalan son sayacı sökmeye çalışan ancak başaramayan şüpheli makasla boruyu kesti. Suyu durduramayan şüpheli ana vanayı çalmaktan vazgeçerek olay yerinden kaçarken suyun binadan çıktığını gören bir kişi birinci katta gelinlik mağazası olan Mahmut Salık'ı telefonla arayarak haber verdi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

'SU VANASI KESİKTİ, BEN UYANMADIM, KIRILDIĞINI SANDIM'

İş merkezinin 1'inci katında gelinlik mağazası olan Mahmut Salık, "Sabah erken saatlerde beni biri aradı, binanızdan oluk gibi su geliyor dedi. Ben de erkenden çıktım geldim, gerçekten oluk gibi su akıyordu. Su vanası kesikti. Ben anlamadım, kırıldığını sandım. Vanayı kapattım, kapanmıyordu. Yukarı çıktım baktım, vana sökük. Bütün katlara çıktım tek tek baktım hiçbir vana yok. Anladım ki hırsız gelmiş sökmüş. Şok oldum, ilk defa su saati hırsızlığı gördüm. Böyle bir durumla karşılaştık. 4 tane vanayı almış götürmüş. 3-4 dairemiz mağdur kalmış. Ben vanayı kapatamayınca İSKİ'yi aradım. İSKİ gelecek diye bekledik, kapanmıyordu vanalar. Hırsız da son vanayı sökemeyince bırakıp kaçmış, sadece makasla kesmiş vanayı. Polise kamera kayıtlarını teslim ettik. Sabah 09.00'da yeni vanayı taktırdık ama 3 daire daha taktıramadı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Hırsız, İş Hanından Su Sayaçlarını Çaldı - Son Dakika

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