Fatih'te hızlı araç iddiasıyla başlayan kavga sonrası 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te hızlı araç iddiasıyla başlayan kavga sonrası 2 şüpheli tutuklandı

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Fatih\'te hızlı araç iddiasıyla başlayan kavga sonrası 2 şüpheli tutuklandı
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Fatih\'te hızlı araç iddiasıyla başlayan kavga sonrası 2 şüpheli tutuklandı
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Fatih Şehremini'de bir iş yerinin önünde, sürücünün hızlı araç kullandığı iddiasıyla çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan bir kişi ve araca açılan ateşle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FATİH'te bir iş yerinin önünde duran İ.Y. (34) ile yoldan geçen araçta bulunan kişiler arasında, sürücünün hızlı araç kullandığı iddiası üzerine çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Araçtan inen B.A. (17), İ.Y.'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine İ.Y., araca silahla ateş açarak E.M.'yi (23) yaraladı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Silahlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü Şehremini Mahallesi Kaygulu Baba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde duran İ.Y. (34) ile yoldan geçen araçta bulunan kişiler arasında, sürücünün hızlı araç kullandığı iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen B.A., İ.Y.'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine İ.Y. tartıştığı kişilerin bulunduğu araca silahla ateş açtı. Araçtaki E.M., açılan ateş sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.M., tedavi altına alındı.

SİLAHI SAKLAYAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla ateş açan İ.Y. ile olayda kullanılan silahı sakladığı belirlenen A.K.'yi (47) yakaladı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Çalışmaların devamında, İ.Y.'yi kesici aletle yaralayan B.A. ile olaya karıştığı belirlenen E.H.A. (19) da yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.A. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. E.H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan, İ.Y.'nin araca silahla ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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