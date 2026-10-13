Fatih'te icra memurlarıyla tartışan iş yeri sahibi havaya ateş edip gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih'te icra memurlarıyla tartışan iş yeri sahibi havaya ateş edip gözaltına alındı

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İcra memurlarıyla haciz nedeniyle tartışan iş yeri sahibi, Fatih Topkapı'da evinin önünde havaya ateş açtıktan sonra balkondan tehditler savurdu. Polis ekipleri şüpheliyi müzakereyle ikna edip gözaltına aldı; üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu ve 2 suç kaydı tespit edildi.

Fatih'te haciz için gelen icra memurlarıyla tartışan bir iş yeri sahibi, silahla havaya ateş ettikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Topkapı Mahallesi'nde iş yerine haciz işlemi için gelen icra memurlarıyla tartışan Fatih Y. (43), daha sonra aynı sokakta bulunan evinin önüne gitti.

Apartman girişinde tabancayla havaya bir el ateş eden Fatih Y., ardından üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkarak çevredekilere tehditler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müzakere yoluyla ikna ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerindeki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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