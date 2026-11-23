Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te Haseki Tramvay Durağı yakınında İETT otobüsü ile T1 Kabataş-Bağcılar tramvayı çarpıştı. Kazada yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı, tramvay hattı çift yönlü kapatıldıktan sonra seferler normale döndü.
Fatih'te, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
Haseki Tramvay Durağı yakınında, 35C Kocamustafapaşa- Taksim seferini yapan İETT otobüsü ile T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Yoldaki trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
Kazaya karışan otobüs ve tramvayın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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