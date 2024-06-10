Fatih\'te iş yerinden çalınan dizüstü bilgisayarlarla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Fatih'te bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık sonrası çalışma başlattı.

İş yerinden 3 dizüstü bilgisayar çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını da inceledikten sonra şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekipler, daha önce de çok sayıda suç kaydı olan 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.