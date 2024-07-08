Fatih'te İşçi Yük Asansöründe Sıkışarak Hayatını Kaybetti

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Fatih'te, iş yerinde yük asansörü ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Ali Kuşçu Sokak Malta Çarşısı'ndaki bir aktarda çalışan Suriye uyruklu S.İ, henüz belirlenemeyen nedenle yük asansörü ile duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde S.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri işçinin cansız bedenini yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı.

S.İ'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.