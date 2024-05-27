Fatih'te İsrail'in Filistin kampına saldırısını protesto eden gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Fatih'te İsrail'in Filistin kampına saldırısını protesto eden gösteri düzenlendi

Fatih\'te İsrail\'in Filistin kampına saldırısını protesto eden gösteri düzenlendi

Fatih'te, Refah kentinde İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi. Beyazıt Meydanı'ndaki Kültür Park'ta toplanan yüzlerce kişi, sloganlar atarak ve dövizler taşıyarak tepkilerini gösterdi. Genç İHH İstanbul Üniversite Başkan Yardımcısı Mücahit Yiğit Çeten, konuşmasında harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'e destek veren Siyonist markaların boykot edilmesi çağrısında bulundu. Kalabalık, yapılan duanın ardından dağıldı.

27.05.2024 18:35
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Fatih'te, Refah kentinde İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

Beyazıt Meydanı'daki Kültür Park'ta toplanan yüzlerce kişi, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Susma, alışma, soykırımı unutma", "Beyazıt'tan Gazze'ye direnişe bin selam" ve "Yaşasın küresel intifada" sloganları attı.

Grup, "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek", "Çocuklar ölürken susulmaz", "İntifada ateşi ABD'yi yakacak" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra grup adına konuşma yapan Genç İHH İstanbul Üniversite Başkan Yardımcısı Mücahit Yiğit Çeten, artık kınama vaktinin geçtiğini ve harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bugünün bir milat olmasını isteyen Çeten, "Aksa'nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden bu davanın birer ferdi olacağımıza hep birlikte söz verelim." ifadelerini kullandı.

Çeten, verdikleri sözü yerine getirmek için atacakları ilk adımın üniversite kantinlerinde İsrail'e destek veren Siyonist markaları boykot etmek olduğunu vurguladı.

Bütün insanlığın zulme karşı bir arada olduğunu dile getiren Çeten, şunları kaydetti:

"Eylemden ne olur, demeyen! Her gün ayakta olan insanlık, devletleri harekete mutlaka geçirecektir. Bunun örneği geçtiğimiz günlerde İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasıydı. Bundan sonra inanıyoruz ki bu eylemler çığ gibi bütün meclisleri saracak. Bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak."

Kalabalık, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te İsrail'in Filistin kampına saldırısını protesto eden gösteri düzenlendi - Son Dakika

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