Fatih'te Kardeşler Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Fatih'te denize giren iki kardeş boğulma tehlikesi yaşadı, biri hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşten biri hastaneye kaldırıldı.
Sarayburnu sahilinde serinlemek amacıyla denize giren ağabey ve kardeşi, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı.
Kardeşlerin çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla ağabey denizden çıkarılırken, kardeşi suda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaybolan 15 yaşlarındaki çocuk, polis ve itfaiye dalgıçlarının çalışmasıyla bulunarak denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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