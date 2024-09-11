Fatih'te Polislere Ateş Açan İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Fatih'te Polislere Ateş Açan İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fatih'te polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.

11.09.2024 18:49
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Fatih'te, kimlik soran polis ekiplerine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haseki Sultan Mahallesi'nde bir iş yerinde silahlı kişilerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine adrese giden emniyet görevlileri, iş yeri önünde bekleyen ve kimlik bilgileri tespit edilen F.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler, iş yeri içerisinde bulunan ve kendisini M.W. olarak tanıtan şüpheli kişiye teslim olması yönünde ikazda bulundu. İkazları dikkate almayan şüpheli, polis ekiplerine silahla ateş etti.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli kişiye silahla karşılık veren ekipler, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda zanlıyı kademeli güç kullanarak gözaltına aldı.

Zanlının sahte kimlik kullandığı belirlendi

Yapılan incelemede, polis ekiplerine ateş açan zanlının sahte kimlik kullandığı, asıl isminin V.B. olduğu anlaşıldı.

Şüpheli V.B'nin 2 ayrı suç kaydı olduğu, "kasten öldürme" suçundan arandığı ayrıca 910 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli F.K'nin sorgulamasında ise çeşitli suçlardan 9 kaydı olduğu belirlendi.

Söz konusu adresteki aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 22,89 gram narkotik madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 800 lira ve 1000 dolar ele geçirildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada ise 35 kovan, 6 fişek ve 14 fişek çekirdeği buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri ile V.B. arasında yaşanan olay vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin kapısına çıkan ve elindeki silahı çevresine doğrultan zanlıya, polis ekiplerinin silahını bırakması yönünde yaptığı uyarı yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Polislere Ateş Açan İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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