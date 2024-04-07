Fatih'te Korsan Otoparkçı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Fatih'te Korsan Otoparkçı Gözaltına Alındı

Fatih\'te Korsan Otoparkçı Gözaltına Alındı

Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle tartışan ve para isteyen korsan otoparkçı, gözaltına alındı. Olayın cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan korsan otoparkçı hakkında adli işlem başlatıldı.

07.04.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Fatih'te korsan otoparkçılık yaparak aracını park etmek isteyen sürücüyle tartışan kişi gözaltına alındı.

Zeyrek Mahallesi'nde otomobilini park eden sürücü ile kendisinden para isteyen A.A arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmayı cep telefonuyla kayda alan sürücünün bu görüntüyü sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan A.A, hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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