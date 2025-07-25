Fatih\'te Makas Atan Sürücüye 11.253 TL Ceza

Fatih'te aracıyla makas atarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da bir sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ayvansaray Caddesi'nde aracıyla makas attığı belirlenen sürücü O.H. (27) yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "araçları yakın takip etmek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.
O.H. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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