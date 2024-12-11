Fatih\'te Metruk Bina Çöktü

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Fatih Balat'ta kısmen çöken ve çevredeki 3 binanın tedbiren boşaltılmasına neden olan 2 katlı metruk binanın yıkılması için hazırlıklar devam ediyor.

Atgeçmez Sokak'ta, dün akşam kısmen çöken metruk bina için yıkım kararı verilmesinin ardından Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yıkım için hazırlıklar sürerken, binanın şarkıcı Gökhan Özoğuz'a ait olduğu öğrenildi.

Fatih Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce cumbası çöken tescilli tarihi eser binanın şiddetli yağmur altında çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, "Cumba çökmeden önce Koruma Kuruluna yıkımı için karar aldırmak üzere yazı yazdığımız şahıs mülkündeki binadır. Herhangi bir can kaybı yok. Kalan kısım bugün itibarıyla temizlenecek." ifadelerine yer verildi.

Olay

Balat Atgeçmez Sokak'ta dün akşam iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana gelmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.

İnceleme sonrası yan yatan binayla ilgili yıkım kararı alınmış, binanın yanındaki ve karşısındaki 3 bina da tedbir amacıyla tahliye edilmişti.