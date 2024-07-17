Fatih'te Mısır Çarşısı'nda Geleneksel Aşure Festivali düzenlendi

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Fatih'te, Mısır Çarşısı 28. Geleneksel Aşure Festivali'nde yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Mısır Çarşısı girişinde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve vatandaşlar katıldı.

Programda, protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vali Gül, burada yaptığı açıklamada, Mısır Çarşısı'nda derneğin öncülüğünde ve esnafın katılımıyla düzenlenen hayırlı bir işe şahitlik ettiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Gül, "Tıpkı bu aşurede olduğu gibi bütün farklılıklar aynı kazanda bir araya geldiler ve güzel bir tat ortaya çıktı. Türkiye olarak aynen böyleyiz. İnşallah birliğimiz, bütünlüğümüz hep daim olacak." ifadelerini kullandı.

Kerbela şehitlerini de anan Vali Gül, esnaflara da geleneği yaşattıkları için teşekkür etti.

Fatih Belediye Başkanı Turan ise İstanbul'un en kadim yerleşim ve ticaret merkezlerinden Fatih ve Mısır Çarşısı'nda aşure geleneğini yaşattıklarını söyledi.

Aşure Günü'nün hem bir matem hem de mukaddes bir gün olduğunu ifade eden Turan, "Mısır Çarşısı tarih boyunca aşurede kullanılan malzemelerin de satıldığı bir çarşı. Hem temsili özelliği var hem de bu geleneğin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli." diye konuştu.

Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Koyuncu da, çarşıda geleneksel olarak düzenledikleri aşure dağıtımını devam ettirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.