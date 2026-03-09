FATİH'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
FATİH'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

FATİH\'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
09.03.2026 18:20
FATİH'te meydana gelen motosiklet kazasında Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş hayatını kaybetti.

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uğur Tükel (27) ve Kadir Ataibiş(29) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi bugün Arnavutköy'de toprağa verildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bakırköy yönünde seyir halinde olan 34 ECJ 296 plakalı motosiklet, sürücüsünün U dönüşü yapmak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan Uğur Tükel ve Kadir Ataibiş yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırdı. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tükel ve Ataibiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ataibiş'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kadir Ataibiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Ataibiş ve arkadaşı Uğur Tükel'in cenazesi Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Arnavutköy'deki Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

