Fatih'te Öğretmen Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te Öğretmen Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Fatih\'te Öğretmen Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Fatih'te bir öğretmen, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayetin aşiretler arasındaki kan davasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Polis ekipleri, katil zanlılarını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

06.06.2024 18:27
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Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaşamını yitirirken, cinayetin aşiretler arasındaki kan davasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdulbaki Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtıktan sonra bir taksiye bindiğini belirledi.

Ekipler, plaka bilgisinden ulaştıkları taksi şoförü F.G'yi (24) telefonla arayarak, şüpheliyi nereye bıraktığını sordu. Polise, katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını söyleyen F.G, daha sonraki aramalara cevap vermedi.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü F.G'nin ağabeyi A.G. (28) olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda F.G. ile A.G'nin babalarının 2023'te Batman'da Durmaz'ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirledi.

Cinayetin bu nedenle işlendiğini değerlendiren polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla ateş açıp kaçtığı, öğretmenin de kontrolünü kaybettiği aracıyla başka bir araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

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