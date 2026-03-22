Fatih'te Patlama: 10 Yaralı, 1 Kişi İçin Arama Çalışması

İstanbul Valiliği, Fatih'te patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 10 kişi enkazdan çıkarılarak hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Halen enkaz altında bulunan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
