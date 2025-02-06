Fatih'te Restoran Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Fatih'te Restoran Yangını Kontrol Altına Alındı

Fatih\'te Restoran Yangını Kontrol Altına Alındı

Fatih'te bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, can kaybı yok.

06.02.2025 15:22
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Fatih'te restoran olarak hizmet veren 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı restoranda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eminönü'nün yanı sıra Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölü ya da yaralı olmayan yangın nedeniyle binada büyük çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İlk belirlemelere göre restoranın mutfak bölümünde çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yangının meydana geldiği bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, yangında can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtti.

Soğutma çalışmaları neticesinde yangının çıkış sebebinin itfaiye tarafından ayrıca raporlanacağını kaydeden Vali Gül, yangın çıkan restoranın ahşap olduğunu aktardı. Gül, "Biraz daha hızlı yayılmış ama hızlı müdahalede bulunulmuş. Yangın söndürüldü. Geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, İstanbul, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Restoran Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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