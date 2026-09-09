Fatih'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye hızla söndürdü - Son Dakika
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Fatih'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye hızla söndürdü

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Fatih'te Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; araçta hasar oluşurken bölgedeki kısa süreli trafik yoğunluğu aracın çekilmesiyle normale döndü.

Fatih'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Bulvarı'ndan Taksim istikametine seyir halinde olan 34 ETT 097 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Otomobilin yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye hızla söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye hızla söndürdü - Son Dakika
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