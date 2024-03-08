Fatih'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi, 2 ayrı hırsızlıktan aranıyormuş - Son Dakika
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Fatih'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi, 2 ayrı hırsızlıktan aranıyormuş

Fatih\'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi, 2 ayrı hırsızlıktan aranıyormuş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde yapılan uygulamada, üzerinde silah, uyuşturucu ve hırsızlıkla ilgili eşyalar bulunan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan kişinin, daha önce işlediği 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

08.03.2024 10:51
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Fatih'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan bir kişinin, 2 ayrı hırsızlıktan arandığı anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri dün, ilçede yabancı turist ve vatandaşların yoğun ziyarette bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanmasına yönelik uygulama yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelenilen E.P'yi durdurarak üzerini arayan ekipler, ruhsatsız silah, 8 mermi, kesici-delici alet, bir miktar narkotik madde ve narkotik madde kullanımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli E.P'nin iki ayrı hırsızlık suçundan adli makamlarca arandığı ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi, 2 ayrı hırsızlıktan aranıyormuş - Son Dakika

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