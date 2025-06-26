Fatih'te 2 ev ve 4 iş yerine ateş açan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Seyyid Ömer Mahallesi'nde motosikletli 2 şüpheli, 4 iş yerini ve 1 evi kurşunladı.
Şüpheliler, daha sonra Mevlanakapı Mahallesi'ne giderek 1 eve daha ateş açtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 iş yerinde 12 kurşun, evlerde ise 7 kurşun izi tespit etti.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, müştekileri daha önce mesaj yoluyla tehdit ettiğini belirledi.
Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kurşunlanan ev sahibinin ağabeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın küçük bir tartışmadan kaynaklandığını, saldırı sırasında evde insanların bulunduğunu belirterek, şüphelilerin yakalanmasını istediğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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