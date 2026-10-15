Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk Düzce'de toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih\'te su birikintisinde akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk Düzce\'de toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk, Düzce'nin Doğanlı köyünde toprağa verildi. Cenaze, dedesinin evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına defnedildi; Düzce Valisi de taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın cenazesi memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda kuvvetli yağış sonrası oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Işıldak'ın cenazesi, İstanbul'da ikindi vakti kılınan namazın ardından merkeze bağlı Doğanlı köyüne getirildi.

Burada dede Mahmut Işıldak'ın evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından çocuğun cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.

"Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız"

Torunuyla aynı ismi taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, AA muhabirine, torunlarının ve çocuklarının hepsinin hafız olduğunu söyledi.

Işıldak, torunlarının İstanbul'da hafızlık eğitimi aldığını belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım." ifadelerini kullandı.

Amca Mustafa Işıldak da vefat eden yeğeninin İstanbul'da eğitim aldığını dile getirek, şöyle konuştu:

"Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten."

Işıldak, olaydan önce yeğeninin ayakkabısı ıslanmasın diye çıkarttığını tahmin ettiklerini ancak tam net bilgiye henüz ulaşamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Düzce ValiliğiİstanbulDoğanlıGüncelÇocukDüzceYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:23
CHP, Mehmet Ali Yüksel’i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 19:04:03. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei