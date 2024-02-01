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Fatih'te Tarihi Yağcı Han'da Yangın Çıktı - Son Dakika
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Fatih'te Tarihi Yağcı Han'da Yangın Çıktı

Fatih'te tarihi Yağcı Han içerisinde ayakkabı deposu olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

01.02.2024 11:10
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FATİH'te tarihi Yağcı Han içerisinde ayakkabı deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi Kapalıçarşı'nın yanında bulunan ve 18'inci yüzyılda yapıldığı öğrenilen Yağcı Han'ın içerisinde ayakkabı deposu olarak kullanılan bölümde çıktı. Tarihi handan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. İş hanının karşısında esna olan Rasim Kurtuluş, "Farkında değildik. Depoda dumanları gördük. İtfaiyeye haber verince sağ olsunlar bir 10 dakika içinde buraya geldiler. Yaklaşık iki saattir söndürmeye uğraşıyorlar hanı. Şu anda söndü gibi. Kimi sigaradan oldu diyor, kimisi elektrik kaçağından oldu diyor. Daha net bir bilgi yok. İnşallah söyleyecekler. Yukarısı depo. O konuda bir bilgim yok illaki ruhsatlıdır. Birileri varmış ama çıkmışlar yani kimseye bir zarar gelmedi bildiğimize göre ambulans vardı ama gelen giden olmadı yani bir sıkıntı yok çok şükür. Sadece yangın var. O da söndü şu anda. Bir yere sıçramadan bitti yani çok şükür" dedi.

Fatih\'te Tarihi Yağcı Han\'da Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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