Fatih'te Tekne Yangını - Son Dakika
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Fatih'te Tekne Yangını

11.07.2026 15:31
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Haliç'teki teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 2 kişi yaralandı.

Fatih'te teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haliç'teki bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında teknede bulunan 2 kişi, suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri, yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Denizcilik, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Haliç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Tekne Yangını - Son Dakika

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