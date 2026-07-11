Fatih'te Tekne Yangını

Fatih'te teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haliç'teki bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında teknede bulunan 2 kişi, suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri, yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi.
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