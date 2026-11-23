Fatih'te, tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 15 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haseki Tramvay Durağı yakınında, 35C Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüsü ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün dönüş yaptığı sırada tramvayın araca çarptığı anlar yer alıyor.

Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

İETT'den açıklama

İETT'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 35C Kocamustafapaşa-Taksim hattında görev yapan Yeni İstanbul Özel Halk Otobüsleri Ticaret AŞ'ye ait bir özel halk otobüsü ile T1 Kabataş-Bağcılar hattında yolcusuz olarak depo park alanına giden tramvayın, Haseki Poliklinik Durağı mevkisinde kaza yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Özel halk otobüsünün tramvay yolundan geçişi sırasında, tramvayın otobüsün sağ arka kısmına teması suretiyle meydana gelen kaza sebebiyle ilk belirlemelere göre özel halk otobüsünde bulunan yolculardan bazıları hafif şekilde yaralanmıştır." denildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği ve ilgili sağlık kuruluşları ile kurum tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu kazayla ilgili kurum ve emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.