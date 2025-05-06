Fatih'te yan yatan transit aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde seyreden 34 JDP 68 plakalı transit araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Transit Araç Yan Yattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?