Fatih\'te Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Güncel

FATİH'te görev sırasında bir sokaktan geçen polis ekipleri yoğun uyuşturucu kokusu üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda tuvalet havalandırma boşluğunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde devriye attıkları sırada bir sokaktan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu aldı. Ekipler çevrede inceleme yaparken silah sesleri de duyuldu. Bunun üzerine güvenlik önlemi alan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.Z.D. ve I.K. isimli kadın şüpheliler ile S.M. ve A.Ş. isimli erkek şüpheliler yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise tuvalet havalandırma boşluğuna gizlenmiş; 8 kilo 650 gram mariuhana, 340 gram taş kokain, 266 gram kokain, 110 gram kubar, 17 bin 500 uyuşturucu hap, 3 bin 500 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 15 bin 200 lira ve 5 dolar nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi