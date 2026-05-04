Fatih'te Yangında Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

(İSTANBUL) - Fatih'te 7 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın sonucu, üst katlarda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Fatih Karadeniz Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın giriş katındaki işyerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın etkili olduğu yangın bir süre sonra söndürüldü.

İtfaiye yetkilileri, üst katlarda mahsur kalan 8 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.