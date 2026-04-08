Fatih'te Yangında Pencereden Atlayan Kişi Ağır Yaralandı

Fatih'te 4 katlı binanın en üst katındaki dairesinde çıkan yangın nedeniyle pencereden atlayan bir kişi ağır yaralandı.

Akşemsettin Mahallesi'nde bir binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan Mesut K. yangın sırasında pencereden atladı.

Ağır yaralanan Mesut K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.