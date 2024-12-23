Fatih'te Yaşlı Bireyler İçin Yadigar Kahvesi Açıldı - Son Dakika
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Fatih'te Yaşlı Bireyler İçin Yadigar Kahvesi Açıldı

Fatih\'te Yaşlı Bireyler İçin Yadigar Kahvesi Açıldı

Fatih Belediyesi, yaşlı bireyler için sosyal yaşam merkezi Yadigar Kahvesi'ni hayata geçirdi. 60 yaş üstü vatandaşlar, burada sosyal etkinlikler ile toplumsal bağlarını güçlendirme fırsatı buluyor.

23.12.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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FATİH Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Yadigar Kahvesi, 60 yaş üzeri vatandaşlara özel olarak hizmet veren bir sosyal yaşam merkezi olarak ilgi görüyor. Fatih'in tarihi dokusunu yansıtan bu mekan, yaşlı bireylerin toplumsal bağlarını güçlendirmelerine, sosyal hayata aktif olarak katılmalarına ve anlamlı bir yaşam sürdürmelerine olanak sağlıyor.

Haftanın altı günü saat 10.00-18.00 arasında açık olan ve yalnızca Suriçi Fatih üyelik kartına sahip bireylerin yararlanabildiği Yadigar Kahvesi, misafirlerine ücretsiz kahve, çay ve çorba ikramları sunuyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yadigar Kahvesi hakkında yaptığı açıklamada, projenin toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Yadigar Kahvesi, büyüklerimiz için yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir köprü görevi görüyor. Burada büyüklerimiz hem hoş vakit geçiriyor hem de sosyal hayata aktif bir şekilde katılım sağlıyorlar. Bu projeyle onların yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve değerlerini yüceltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

'YADİGAR KAHVESİ YAŞLI BİREYLERİMİZİN HAYATLARINA DOKUNMAYI SÜRDÜRECEK'

Yadigar Kahvesi'nde, katılımcıların zihinsel ve fiziksel sağlığını destekleyen pek çok etkinlik de düzenleniyor. Kitap okuma saatleri, müzik dinletileri, masa oyunları, kültürel geziler ve el sanatları aktiviteleri, katılımcıların hem bireysel hem de toplu olarak kaliteli vakit geçirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, düzenlenen psikolojik destek atölyeleri ve sağlık seminerleri ile bireylerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını güçlendirmeleri hedefleniyor.

Turan, etkinliklerin kapsamına da değinerek, "Sağlık seminerleri ve psikolojik destek atölyeleriyle büyüklerimizin karşılaştıkları sorunlara çözümler sunuyoruz. Bu çalışmalar, onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruma yolunda önemli bir rol oynuyor. Yadigar Kahvesi'nin sıcak atmosferi ve zengin programları, yaşlı bireylerimizin hayatlarına dokunmayı sürdürecek. Yadigar Kahvesi, yaşlı bireylerimizin sadece fiziksel ihtiyaçlarına değil, ruhsal ve sosyal gereksinimlerine de cevap veriyor. Fatih Belediyesi olarak, onların mutluluğunu ve huzurunu sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Bu tür projelerle onların hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Yaşlı Bireyler İçin Yadigar Kahvesi Açıldı - Son Dakika

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