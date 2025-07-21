İstanbul Fatih'te yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada sürücüyü darbeden 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Temmuz'da Hocapaşa Mahallesi'nde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesine ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
İncelemede, olayın yaşandığı sokakta faaliyet gösteren işletme yetkilisi Z.K'nin ters istikamette beklemesiyle oluşan trafik sebebiyle sürücü K.A. ile tartıştığı belirlendi.
Tartışmanın ardından yaşanan kavgada K.A'nın darbedildiği anlaşıldı.
İşletme yetkilisi Z.K. ile kavgaya karıştığı belirlenen M.Y, Z.K. ve F.Y. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Yol Verme Kavgası: 4 Gözaltı - Son Dakika
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