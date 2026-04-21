Ambulans Çarptı, Motosiklet Sürücüsü Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ambulans Çarptı, Motosiklet Sürücüsü Öldü

Haberin Videosunu İzleyin
21.04.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Fatih'te bir ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ambulans şoförü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Fatih’te hasta almaya giden ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü Berat Rıfat Fırat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Atikali Mahallesi’nde meydana gelen kazada, T.K. (25) idaresindeki ambulans, hasta almaya gittiği sırada Berat Rıfat Fırat’ın (56) kullandığı motosiklete çarptı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Fırat’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Fırat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AMBULANS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından ambulans sürücüsü T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.K., “taksirle öldürme” suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:35:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.