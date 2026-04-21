Ambulans Çarptı, Motosiklet Sürücüsü Öldü

Fatih’te hasta almaya giden ambulansın çarptığı motosikletin sürücüsü Berat Rıfat Fırat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Atikali Mahallesi’nde meydana gelen kazada, T.K. (25) idaresindeki ambulans, hasta almaya gittiği sırada Berat Rıfat Fırat’ın (56) kullandığı motosiklete çarptı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Fırat’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Fırat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AMBULANS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından ambulans sürücüsü T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.K., “taksirle öldürme” suçundan tutuklandı.