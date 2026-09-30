Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak? - Son Dakika
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Fatma Betül Kaya'nın koltuğuna kim oturacak?

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Fatma Betül Kaya\'nın koltuğuna kim oturacak?
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Fon soruşturmasında adı geçen ve görevinden istifa eden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği öne sürüldü. Kaya’nın istifasının ardından Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği de merak konusu oldu.

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturması kapsamında AK Parti’deki görevlerinden istifa eden Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yürütülen adli soruşturma derinleşirken, siyaset ve yargı hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaya çiftinin tüm mal varlıklarına el konulması kararlaştırılırken, Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde edilen haksız kazancın iadesiyle ilgili tartışmalar Meclis gündemine taşındı.

YARGI NEŞTERİ VURDU: TÜM MAL VARLIKLARI DONDURULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adli makamlar harekete geçti. Soruşturma merceğindeki İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin resmi yazı ilgili kurumlara gönderildi.

PARAYI İADE ETTİKLERİ KONUŞULUYOR 

Adli süreç devam ederken, Özata Denizcilik hisse işlemlerine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Kaya çiftinin söz konusu işlemlerden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddia edildi. Konuyu değerlendiren Yeni Partili Gökhan Günaydın, mevzuattaki ceza artırım ve iade oranlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lira ödemiş, oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4,4 milyar TL ödemesi gerekiyordu."

KOLTUĞUNA KİM OTURACAK? 

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği sorusu AK Parti Genel Merkezi'nde en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KARARI BEKLENİYOR

AK Parti tüzüğü gereği, Genel Başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MKYK üyeleri arasından doğrudan atanıyor.

Parti kulislerinde yeni görevlendirme için masadaki senaryolar şu şekilde değerlendiriliyor:

  • Mevcut MKYK kadrosu: Halihazırdaki MKYK listesinde 12 kadın üye bulunuyor. Bu isimlerden 5'i geçmiş dönemlerde MYK'da görev almış ya da aktif olarak yönetim organlarında yer alan tecrübeli isimlerden oluşuyor.
  • Yedek listeden takviye ve kaydırma: AK Parti’nin yedek MKYK listesinde yer alan 11 kadın üyeden birinin asıl MKYK üyeliğine kaydırılması ve ardından Sosyal Politikalar Başkanlığı’na getirilmesi ihtimaller arasında. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut MYK içinden bir ismi bu birime kaydırarak boşalan diğer koltuğa MKYK'dan yeni bir isim atayabileceği belirtiliyor.

Gözler, Genel Merkez'deki boşalan kritik koltuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yeni atama kararına çevrildi.

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