Fatma Nur Çelik İçin Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Nur Çelik İçin Anma Programı

Fatma Nur Çelik İçin Anma Programı
10.03.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatma Nur Çelik anısına düzenlenen programda hatim ve ilahiler okundu, öğretmen unutulmayacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik adına hatim ve anma programı düzenlendi.

Çekmeköy Yusuf Cebir Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, hatim duası yapıldıktan sonra imam hatip öğrencileri ilahiler okudu.

Programın ardından basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücait Yentür, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Çelik'in vefatının 1. haftası nedeniyle bir anma programı düzenlediklerini ifade etti.

İstanbul'daki imam hatip okullarının öğrencilerince merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in ruhuna hatimler indirildiğini söyleyen Yentür, "Öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın ve öğrencilerimizin daima kalbinde yaşayacaktır. Bakanlığımızın takdirleriyle Fatma Nur hocamızın adı Taşdelen'deki görev yaptığı okula verildi. Bundan sonra öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, oradan yolu geçen bütün öğrencilerimiz Fatma Nur hocamızın aziz hatırasını, onun öğrencilerine öğrettiği güzel öğretileri, düsturları, çizmeye çalıştığı insanlık sevgisini ve sevdasını yüreklerinde yaşatacaklar ve bunu yayacaklar." diye konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilerine kattıkları değerlerin ömür boyu onları takip ettiğini belirten Yentür, Fatma Nur Çelik'in de asla unutulmayacağını vurguladı.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Fatma Nur Çelik'in yakınları ve öğretmen arkadaşları ile öğrencileri katıldı.

Programın ardından katılanlara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce lokma ve Yasin-i Şerif dağıtıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Nur Çelik İçin Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:04:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Fatma Nur Çelik İçin Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.