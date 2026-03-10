Fatma Nur Çelik İçin Anma Programı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik adına hatim ve anma programı düzenlendi.

Çekmeköy Yusuf Cebir Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, hatim duası yapıldıktan sonra imam hatip öğrencileri ilahiler okudu.

Programın ardından basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücait Yentür, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Çelik'in vefatının 1. haftası nedeniyle bir anma programı düzenlediklerini ifade etti.

İstanbul'daki imam hatip okullarının öğrencilerince merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in ruhuna hatimler indirildiğini söyleyen Yentür, "Öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın ve öğrencilerimizin daima kalbinde yaşayacaktır. Bakanlığımızın takdirleriyle Fatma Nur hocamızın adı Taşdelen'deki görev yaptığı okula verildi. Bundan sonra öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, oradan yolu geçen bütün öğrencilerimiz Fatma Nur hocamızın aziz hatırasını, onun öğrencilerine öğrettiği güzel öğretileri, düsturları, çizmeye çalıştığı insanlık sevgisini ve sevdasını yüreklerinde yaşatacaklar ve bunu yayacaklar." diye konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilerine kattıkları değerlerin ömür boyu onları takip ettiğini belirten Yentür, Fatma Nur Çelik'in de asla unutulmayacağını vurguladı.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Fatma Nur Çelik'in yakınları ve öğretmen arkadaşları ile öğrencileri katıldı.

Programın ardından katılanlara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce lokma ve Yasin-i Şerif dağıtıldı.