Fatma Nur öğretmenin anısına 650 meslektaşına çiçek dağıttılar

İSTANBUL'da okulda öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik anısını yaşatmak için Kayseri'de bir dernek tarafından kentte görev yapan öğretmenlere çiçek dağıtıldı. Kent genelindeki 11 farklı okulu tek tek ziyaret eden dernek üyeleri 650 öğretmene çiçek takdim etti.

İstanbul'da görev yaptığı okulda öğrencisi F.S.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak ve öğretmenlerine destek olmak amacıyla Kayseri İyilik Abisi İnsani Yardım Derneği üyeleri, kentteki öğretmenlere çiçek ve karanfil dağıttı. Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Şehit Birol Mutlu Ortaokulu'nda bir araya gelen dernek üyeleri, okulda görev yapan öğretmenleri sınıflarında ziyaret ederek çiçekler verdi. Kent genelindeki 11 farklı okulu tek tek ziyaret eden ve 650 öğretmene çiçek, karanfil ve gül takdim eden üyeler, öğretmenlere moral ziyareti yaptı.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Dernek yöneticisi İbrahim Yaşar Sanal, "Kadınlar dünyanın en güzel çiçekleridir. Biz de öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptık. Aklımıza böyle bir fikir geldi. 650 tane öğretmenimize 11 tane okula toplam 650 adet çiçek ve karanfil dağıttık. 'Aldığımız tepkiler çok güzeldi' demek isteriz ama öğretmenimizin vefatından dolayı malum acımız büyük" diye konuştu.

'YÜZLERİNDE MUTLULUK GÖREMEDİK'

Çiçek dağıttıkları öğretmenlerin üzüntülü olduklarına da dikkat çeken Sanal, "Normalde bir kadına çiçek verdiğinizde mutluluk duyar ama biz hiçbir öğretmenimizin yüzünde bu yaşanan hüzünden dolayı mutluluk göremedik. Hem kadın hem erkek 650 öğretmenimize çiçek takdim ettik. Öğretmenlerimizin gözleri doldu. Sonuçta ortada bir öğretmenimizin yetim, öksüz kalan bir çocuğu var. En büyük duamız ve öğretmenlerimizin ağzından duyduğumuz dua; 'İnşallah Rabb'im bir daha böyle bir şey yaşatmasın.' Benim eşim de öğretmen. Katledilen öğretmenin yerine kendi eşimi ve çocuklarımı koyuyorum. Bizler biraz daha fazla üzgünüz. Tabii ki tüm Türkiye bu habere üzüldü ama biz, eşimde öğretmen olduğu için daha çok üzülüyoruz" dedi.