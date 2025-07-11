Fatma Ok Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un vefat eden annesi Fatma Ok defnedildi.

Fatma Ok için Kepsut ilçesi Hotaşlar Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı sonrası merhum Fatma Ok, Hotaşlar Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Milletvekili İsmail Ok, namaz öncesi cami önünde taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Ok'un yakınları, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç'un yanı sıra önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.